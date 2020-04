Revenge Porn | scovate tre chat su Telegram | anche vip tra le vittime

Vasta operazione della Polizia Postale che ha messo fine ad un enorme fenomeno improntato sul cosiddetto revenge porn che colpiva anche dei vip.

Le forze dell’ordine hanno stroncato un enorme giro di revenge porn, ponendo fine a tre vastissime chat su Telegram. Chat che avevano dei nomi decisamente esemplificativi: ‘La Bibbia 5.0’, ‘Stupro tua sorella 2.0’ e ‘Il Vangelo del Pelo’.

Tre punti di raccordo social che contavano migliaia e migliaia di utenti e di interazioni giornalieri. Si parla di oltre centomila persone che frequentavano questi canali in totale, con una mole di messaggi che giungeva anche ai 40mila scambi al giorno. Ed all’interno di queste odiose chat c’era tutto il peggio che si potrebbe pensare. In particolar modo scambio di foto e video a luci rosse e messaggi di denigrazione e di odio, fino anche al femminicidio ed alla istigazione al suicidio. Tante le vittime colpite, in prevalenza donne. Tra queste figurano pure alcuni vip facenti parte del mondo dello spettacolo.

Revenge porn, stroncate tre chat molto popolate: c’era il peggio del peggio

La Polizia Postale, nel novero della operazione chiamata ‘Drop the Revenge!’, ha compiuto sequestri e perquisizioni in diverse città d’Italia, denunciando anche gli amministratori dei tre canali incriminati. In particolare appare fortemente compromessa la posizione di uno di essi. Si tratta di un 29enne di Bergamo, accusato anche di avere diffuso materiale scottante su una sua ex. Il revenge porn è reato e punisce l’atteggiamento che porta un ex partner a vendicarsi di una persona compromettendone l’immagine con materiale a sfondo hard. In questo caso le forze dell’ordine hanno trovato anche foto e filmati di ragazzine minorenni ed istigazioni pesanti alla pedopornografia. Inoltre i commenti di molti dei partecipanti incitavano a svariate forme di violenza.

