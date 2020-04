Milano: operato bambino di 8 mesi positivo al Coronavirus – VIDEO

Bambino di 8 mesi nato con una patologia chiamata “idrocefalo” positivo al Coronavirus: operato a Milano, è guarito e sta bene.

Sta bene un bambino di appena 8 mesi che è nato con idrocefalo, ovvero accumulo eccessivo di liquidi nel cervello, ed è risultato anche essere positivo al Coronavirus. Il piccolo è stato operato al Policlinico di Milano.

Secondo la rivista Lancet, si tratta di un caso unico al mondo: è infatti il primo caso noto di un bimbo così piccolo positivo a Covid-19 sottoposto a intervento neurochirurgico.

L’Irccs sottolinea in una nota: “Il piccolo aveva già subìto un intervento chirurgico, con cui erano state posizionate delle speciali valvole capaci di ridurre i liquidi in eccesso e quindi di preservare il cervello”. L’operazione è stata condotta dai due medici specialisti Marco Locatelli e Giorgio Carrabba, neurochirurghi del Policlinico di Milano. I medici sono anche firmatari dell’articolo ‘Neurosurgery in an infant with Covid-19’ insieme ad altri colleghi. Il piccolo, stando a quanto si apprende, è guarito dal Covid. Anche l’idrocefalo è sotto controllo.