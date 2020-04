Michele Cucuzza, la rivelazione sulla figlia: “È rimasta bloccata”

Il giornalista Michele Cucuzza, celebre conduttore, ha fatto diverse rivelazioni sul rapporto con le figlie durante la quarantena: ecco svelato tutto

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip Michele Cucuzza è tornato a parlare al settimanale Nuovo. Lo stesso conduttore ha svelato come sta trascorrendo la quarantena e ha fatto una rivelazione su una delle figlie che si trova all’estero: “Matilde, che lavora a Milano, è rimasta bloccata a Londra, dov’era andata a trovare il fidanzato..”. Un periodo davvero complicato per tutte le famiglie che non riescono così a stare in famiglia tranquillamente non potendo raggiungere figlie e parenti. L’emergenza Coronavirus ha complicato le dinamiche quotidiane.

Michele Cucuzza, la voglia di abbracci

Lo stesso Cucuzza ha, poi, aggiunto: “Non vedo l’ora di riabbracciare le mie figlie Carlotta e Matilde…”, ma ha rivelato che si sentono quotidianamente restando sempre in contatto. Il giornalista, infine, ha posto la sua attenzione su questo periodo di quarantena con il rapporto con la televisione: “Si è perfino trasformato il look dei personaggi che vanno in onda in queste settimane…Poco trucco e faccioni via Skype da casa…”.