Mara Venier mezza nuda sul balcone, il marito: “Ma si vede tutto!”

Mara Venier posta su Instagram un video girato dal marito mentre pulisce la terrazza di casa. Mentre riprende il coniuge l’avverte che è mezza nuda.

La storica conduttrice Rai Mara Venier è molto attiva sui social, dove posta quotidianamente foto e video. In periodi di normalità la maggior parte delle foto e dei video sono tratti dalla sua trasmissione domenicale, ma durante questa quarantena sono aumentate le immagini della quotidianità in casa. Si passa da foto in cucina a foto mentre si adopera in lavori di casa.

Una delle abitudini sviluppate in questa quarantena riguarda i video durante la preparazione del pasto. La sempre sorridente Mara si fa riprendere dai figli o dal marito mentre cucina e si diletta a ballare su delle basi moderne (La maggior parte delle volte si tratta di canzoni Reggaeton). L’ultimo video apparso sulla pagina ufficiale, però, non era contemplato e lo ha girato il marito questa mattina.

Mara Venier mezza nuda sul terrazzo, il marito: “Si vede tutto”

Visualizza questo post su Instagram Mio marito si diverte così ……😡😡😡quando finisce la quarantenaaaaaaaaaa😱😱😱😱😱😱😱😱😱 @provo2000 #nonnepossopiu Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 30 Apr 2020 alle ore 2:09 PDT

La ripresa comincia con Mara seduta nei pressi della ringhiera della terrazza con una scopa in mano. Il marito le parla e lei capisce immediatamente che sta filmando, quindi glielo chiede e questo conferma la sua impressione. Poco dopo l’avverte che la felpa che ha indosso non è sufficiente a coprire tutto il corpo, dunque se si muove può svelare al pubblico più del dovuto: “Guarda che sei tutta mezza nuda, amore mio… Farai anche tu come le influ…”.

Mara si copre e cambia discorso, informando che le “cagate” sono meno del solito, ma il terrazzo è pieno di formiche. Il marito la prende a ridere e continua a filmare, finché la conduttrice non lo prega di staccare il video. La divertente scenetta è stata poi pubblicata dalla stessa Mara sul suo profilo Instagram, che lo commenta in questo modo: “Mio marito si diverte così… Quando finisce la quarantenaaaa”.