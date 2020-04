Jovanotti – Non voglio cambiare il pianeta: streaming e dove vedere

Il docutrip di Jovanotti si chiama Non voglio cambiare il pianeta ed è online: lo streaming delle 16 puntate e dove vedere, in onda su Raiplay.

Il cantautore Lorenzo Cherubini, noto anche semplicemente come Jovanotti, ha realizzato nei mesi scorsi un viaggio in bici da solo, da Santiago del Cile a Buenos Aires. Ha attraversato 4mila chilometri di salite e discese attraverso le Ande tra paesaggi mozzafiato.

Racconta l’artista mentre guarda l’Oceano Pacifico: “Non sono mica un letterato, vado in bicicletta, canto le canzoni e ogni volta dopo la fatica piove la magia. Ti fai un gran culo, ma vieni ripagato”.

Streaming e dove vedere Non voglio cambiare il pianeta di Jovanotti

Dal suo incredibile viaggio è stato tratto un format trasmesso da RaiPlay: “Non voglio cambiare il pianeta”. L’idea inizia a prendere forma dopo il fortunatissimo JovaBeachParty della scorsa estate ed è legata proprio al modo di pensare e agire del noto cantautore, da oltre trent’anni ormai sulla cresta dell’onda. Jovanotti, negli anni, ha saputo cambiare la sua musica prima e col tempo il suo modo di pensare.

Icona di più generazioni, ogni sua iniziativa diventa un evento e lo è anche questo viaggio in bici da cui appunto è tratta la serie sul web. Si tratta di sedici puntate da 15 minuti l’una, che vengono trasmesse in esclusiva sul RaiPlay. Solo nella giornata di lancio, oltre un milione sono state le visualizzazioni, un successo incredibile per l’artista che “non vuole cambiare il pianeta”, ma che sta cambiando il modo di pensare e agire di tanti che lo seguono.