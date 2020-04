Il giovane Karl Marx, chi è August Diehl: età, foto, carriera

Chi è August Diehl, l’attore tedesco interprete de Il giovane Karl Marx, film del 2017 diretto da Raoul Peck e di altre pellicole internazionali.

August Diehl nasce a Berlino nel 1976 ed è un attore tedesco noto per aver interpretato il maggiore della Gestapo Dieter Hellstrom in Bastardi senza gloria del 2009 e Karl Marx in Il giovane Karl Marx del 2017.

Diehl non è ancora molto conosciuto al pubblico italiano perché ha partecipato per lo più a produzioni tedesche, lavorando però anche con Volker Schlondorff. August è nato in una famiglie nomade per lavoro, con un padre attore e una madre costumista, mentre suo fratello è un compositore. Ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza tra Amburgo, Vienna, Dusselford, la Baviera e Parigi. Grazie a queste esperienze parla correttamente il francese e l’inglese, oltre al tedesco.

August Diehl, i riconoscimenti e il matrimonio

Nel 2000 è stato nominato Shooting Star all’European Film Promotion. Nel 2006, dopo pochi anni di carriera, viene scelto dalla rivista Gala come promessa tedesca più promettente. Nel 2008 interpreta Christian Buddenbrook nella saga di Thomas Mann a cura di Heinrich Breloer. E’ sposato con l’attrice Julia Malik.

