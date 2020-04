Fedez e Ferragni: nuova iniziativa nella lotta al Coronavirus – VIDEO

Vip e solidarietà, la nota influencer Chiara Ferragni e il rapper Fedez hanno partecipato a una nuova iniziativa nella lotta al Coronavirus.

La nota influencer Chiara Ferragni e il rapper Fedez nelle scorse ore hanno scelto di prendere parte all’iniziativa benefica “Milano aiuta” per supportare tutte quelle famiglie e persone anziane in difficoltà durante l’emergenza Coronavirus.

La coppia, infatti, si è attivata personalmente per comprare beni di prima necessità da donare a chi ne ha bisogno e ha invitato gli utenti della rete a contribuire alla causa. Nuovo gesto di solidarietà dunque nel pieno dell’emergenza per la nota coppia dello spettacolo.

Nelle scorse settimane, i due avevano lanciato una raccolta fondi in piena emergenza Coronavirus. Le offerte raccolte andavano a finanziare la creazione di nuovi posti letto all’interno del reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano. La raccolta fondi della coppia ha avuto risultati efficaci, come dimostrano gli aggiornamento che Fedez e Ferragni hanno postato sui social network in queste settimane.