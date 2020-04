Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini: amici nella vita e sul set – VIDEO

Amici nella vita e sul set: gli attori Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini si sono ritrovati nella fiction di Rai1 Vivi e lascia vivere.

Gli attori Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini si sono ritrovati sul set della fiction di Rai1 Vivi e lascia vivere. I due sono legati da una profonda amicizia, come rivelato da Ghini: “Ritrovarmi su un set con Elena Sofia Ricci è sempre una grandissima emozione. Ogni volta profonda, ogni volta diversa”.

L’attore si è confidato sulle pagine del settimanale Tv Mia, parlando proprio del personaggio di Toni e di quello di Laura, interpretata dalla collega: “Siamo due persone che molti anni dopo essersi amate si ritrovano”.

L’amicizia tra Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini, nata molti anni fa

In un’altra intervista a DiPiù Tv, l’attore evidenzia: “Con Elena ormai recito a occhi chiusi. E non solo perché abbiamo condiviso tanti set in passato: lei e io siamo proprio amici per la pelle. Non l’ho mai corteggiata, giuro. Anche perché siamo diventati amici praticamente da subito”.

A quanto pare, i due si sarebbero conosciuti davvero giovanissimi. Massimo Ghini sottolinea infatti che il primo incontro fu molti anni fa, entrambi facevano parte di un gruppo musicale ed erano cantanti. Un feeling, dunque, che dura da anni ed è esclusivamente artistico. Insieme hanno recitato ad esempio nella pellicola Persone perbene.