Elena Sofia Ricci, grande ansia per le figlie Emma e Maria: l’attrice di Vivi e lascia vivere in onda su RaiUno si confessa al settimanale Nuovo.

E’ un momento molto particolare per Elena Sofia Ricci. In tv su RaiUno sta ottenendo un ottimo successo con la fiction Vivi e lascia vivere, ma nella vita sta passando un periodo particolare.

Come tutti gli effetti della quarantena dovuta al Coronavirus si fanno sentire in modi diversi, ma comunque non possono non lasciare il segno. La preoccupazione della Ricci però riguarda soprattutto le due figlie Emma e Maria.

La preoccupazione per le figlie di Elena Sofia Ricci

Come riportato nell’intervista realizzata dal settimanale Nuovo, l’attrice esprime grande preoccupazione per le due figlie: “Non sono una mamma molto brava a esprimere amore nei confronti delle mie figlie sotto forma di grandi coccole, sono un po’ impacciata: per me è più facile dimostrarlo con i fatti e con il dialogo”.

E poi ancora l’attrice aggiunge l’ansia per le sue figlie: “In quanto al futuro le preoccupazioni ci sono. Per tutti, ma soprattutto per i giovani. Penso alle mie figlie e a tutti i loro coetanei pronti a spiccare il volo dal nido, ma costretti a fermarsi. Speriamo in una ripresa e in un mondo eticamente e moralmente cambiato”.