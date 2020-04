In molti si chiedono se sia o meno veloce dirigersi con l’aereo verso est o verso ovest? Un video svela tutta la verità: ecco il motivo

La Terra ruota intorno al proprio asse da occidente a oriente, a una velocità di 1.670 km orari all’equatore anche se non ci accorgiamo. E la domanda che sorge spontanea è questa: teoricamente dovrebbe essere più rapido e conveniente volare in direzione ovest, mentre la Terra ruotando ci “scorre” sotto, si avvicina? La risposta negativa è arrivata dal video animato di MinutePhysics. L’aereo, con il suolo da cui decolla e come l’atmosfera terrestre nella quale vola, è influenzato dalla rotazione.

È più veloce volare verso est o verso ovest? La risposta in un video

Per spostarsi velocemente l’aereo deve iniziare a muoversi al suolo con una velocità di almeno 160 km orari. Se si dirige verso est, l’extra di velocità si aggiunge a quuei 1.670 km orari di prima. Se, invece, vola verso ovest, visto che è “trascinato” nella direzione opposta insieme all’atmosfera, è come se stesse comunque andando verso est meno quei 160 km orari. In pratica, per andare verso ovest ci si muove comunque verso est, e comunque più lentamente rispetto alla velocità di rotazione terrestre.