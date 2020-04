Stasera in tv: cosa guardare per viaggiare con la fantasia

I programmi tv di questa sera da guardare sul divano, ma con cui viaggiare con la fantasia.

Cosa guardare questa sera in televisione per viaggiare con la fantasia? Il lockdown continua e, anche quando le misure restrittive verranno ridotte, prima di tornare a fare vacanze come prima passerà del tempo. La televisione quindi ci sta tenendo compagnia. I programmi televisivi di questa sera ci permetteranno di viaggiare con la mente. Magari anche di scoprire location uniche da segnare e da ricordare. Già, perché quando potremo ricominciare a viaggiare sarà ancora più bello e noi saremo pronti. In questi lunghi giorni a casa a guardare serie tv, film e programmi abbiamo probabilmente allungato la nostra lista di posti da scoprire.

Cosa guardare in televisione stasera

La programmazione di questa sera, 30 aprile 2020, in tv è piuttosto interessante. Ci sono infatti molti film e anche reality che ci porteranno in giro per il mondo e per l’Italia!

Vivi e lascia vivere: cominciamo con la fiction su Rai 1 con Elena Sofia Ricci come protagonista. Come abbiamo già spiegato la location è piuttosto interessante. Siamo a Napoli e possiamo scoprire questa città con uno sguardo completamente diverso e inaspettato.

Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar: ultimo capito della lunga saga del Capitan Jack Sparrow che ci ha tenuto compagnia per molte serate. La trama è semplice, ma divertente e da fiato sospeso come sempre. Il Capitano Salazar, insieme all’equipaggio fantasma si libera dal Triangolo del Diavolo e l’unica speranza per Sparrow è trovare il Tridente di Poseidone e chiedere aiuto ad una particolarissima alleanza.

Una coppia in affari: su Home Garden TV possiamo volare in California per dare vita insieme alla coppia di architetti e carpentieri ad una casa da sogno. Questo reality ci mostra soprattutto case, ma che sono collocate in alcune zone molto particolari del mondo che possiamo così scoprire per la prima volta.

Nudi e Crudi: su DMAX invece voliamo in Honduras e scopriamo un paesaggio e alcuni luoghi molto particolari. Li viviamo con loro, i protagonisti del reality che vivono nudi e crudi appunto in queste zone così remote del mondo con poco e niente. Emozioni e paesaggi mozzafiato. Magari se decideremo di viaggiare qui lo faremo in un bell’hotel 5 stelle al contrario loro però!