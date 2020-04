Coronavirus Italia: dati contagio Regioni del 30 aprile – LIVE

La situazione del Coronavirus in Italia: i dati del contagio nelle singole Regioni del 30 aprile, i numeri live e gli aggiornamenti.

Sono oltre 200mila le persone contagiate dal Coronavirus e risultate positive al tampone in Italia. In questi ultimi giorni, è evidente il rallentamento del contagio, soprattutto nel rapporto tra positivi e campioni totalmente effettuati.

A oggi, infatti, abbiamo un positivo ogni 25-30 tamponi mediamente effettuati sul territorio nazionale. Deciso anche il rallentamento dei ricoveri in terapia intensiva e delle ospedalizzazioni. Ormai oltre l’80% dei malati è in isolamento domiciliare.

Dati regionali Coronavirus, il punto del 30 aprile

Il contagio è ai minimi in Friuli: 15 i nuovi positivi e quattro i decessi, con il numero degli attualmente positivi in costante calo. Una vittima e 11 contagi in Alto Adige, mentre in Veneto i nuovi contagi sono 135 e 222 in meno rispetto a ieri sono gli attualmente positivi. In questi ultimi giorni, è il Piemonte a preoccupare: qui i contagi crescono più che in Lombardia (dove ci sono state 93 nuove vittime) ed Emilia Romagna. Spostandoci al centro, 71 i nuovi casi nel Lazio dove il trend di crescita è all’1% e ci sono 128 guariti, segno di un trend positivo.

Un solo nuovo contagiato in Umbria, dove i positivi sono scesi sotto quota 300. Nelle Marche i nuovi contagiati sono 37, il 2,9% del totale dei tamponi effettuati. Progressi in Abruzzo: sette nuovi casi su 1035 tamponi analizzati (0,67% di positivi sul totale). Al Sud, sono 43 su 2126 tamponi i nuovi casi in Puglia, mentre in Campania sono solo 13 su 3.014 tamponi, lo 0,43%. Dopo tre giorni consecutivi a zero, un nuovo positivo in Basilicata, mentre nessun nuovo caso è registrato in Molise. Sei i nuovi casi in Calabria. Infine le isole: 5 nuovi casi e nessun decesso in Sardegna, 26 in Sicilia, dove però i tamponi effettuati sono stati 4.309 in un giorno.