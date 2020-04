Coronavirus, Borrelli dice addio: oggi ultima conferenza stampa

Dopo aver comunicato l’ultimo bollettino dell’emergenza Coronavirus, il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha reso noto che non ci saranno altre conferenze stampa.

L’ultimo bollettino dell’emergenza Coronavirus fa registrare un record di guariti in Italia: sono ben 75.945, 4.693 in più rispetto a ieri (l’aumento più alto dall’inizio dell’emergenza), 2.999 dei quali in Emilia Romagna. Altrettanto significativo il calo dei malati: sono scesi a 101.551, cioè -3.106 in 24 ore. Mentre sono 285 i decessi in più e 101 i pazienti in meno in terapia intensiva (in tutto ora 1.694). Dati molto confortanti rispetto ai giorni scorsi, dunque, con diversi indicatori sono in netto miglioramento, anche se “l’emergenza non è finita”, ha ammonito il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, prima di annunciare un’altra importante novità.

L’annuncio di Borrelli davanti ai giornalisti

Quella di oggi è stata infatti l’ultima conferenza stampa della Protezione civile sull’emergenza Coronavirus, ha informato Borrelli. “Come vedete dai dati – ha detto – ci avviamo verso una nuova fase dell’evoluzione dell’emergenza e quindi abbiamo deciso di interrompere qui la nostra conferenza stampa”. “Non mancheremo di fornire aggiornamenti quotidiani – ha aggiunto – come abbiamo sempre fatto”.

Dopo di che il capo della Protezione civile ha fatto un elenco delle attività svolte in questi due mesi da Dipartimento, esprimendo anche parole di gratitudine per il supporto finora assicurato dalle forze armate, dalle forze dell’ordine, dal volontariato – compresi medici e infermieri che fanno parte delle task force istituite ad hoc – e dai Paesi esteri: ad oggi sono oltre 700mila le giornate/uomo di volontariato prestate durante l’emergenza. Borrelli ha voluto ringraziare anche il premier Conte e tutti i ministri, oltre che la Rai e gli organi di informazione. I prossimo “non ci preoccupano, se si avrà senso civico, se ci si muoverà con responsabilità e rispettando le regole di distanziamento e di igiene. Evitando assembramenti riusciremo a governare la situazione”, ha concluso Borrelli.

