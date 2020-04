Conte frena le Regioni: “Cautela su riaperture dopo Coronavirus” – VIDEO

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, frena le Regioni che provano a fare passi avanti: “Cautela su riaperture dopo Coronavirus”.

Nel corso del suo intervento alla Camera, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, frena sui passi in avanti fatti dalle Regioni in materia di norme anti-Covid: “Non ci sarà un piano rimesso a iniziative improvvide di singoli enti locali, ma uno basato su rilevazioni scientifiche”.

Leggi anche –> Coronavirus: la Calabria riapre bar e ristoranti “all’aperto” – VIDEO

Il riferimento è alla Calabria e all’ordinanza di riapertura firmata nella serata di ieri, ma non solo: “Iniziative che comportino misure meno restrittive non sono possibili, perché in contrasto con le norme nazionali, quindi sono da considerarsi a tutti gli effetti illegittime”.

Leggi anche –> Serie A, campionato finito? “Faremo quello che dice il Governo”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Insomma, su qualsiasi eventuale misura regionale che ‘scavalchi’ quelle del Governo, l’esecutivo è pronto a intervenire e a raddrizzare la mira. Sarebbe infatti troppo alto il rischio di “danni irreparabili da atteggiamenti ondivaghi”. Invece, le misure messe in atto dal governo sono – a detta del premier Conte – un “modo per far ripartire al meglio la nostra economia senza battute di arresto in futuro. Un approccio non graduale e incauto porterebbe ad una recrudescenza del contagio. Si riapre dal lavoro ma non dalla scuola e dalla socialità”.