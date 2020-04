Le meraviglie dei Caraibi direttamente a casa: i viaggi virtuali da sogno da non perdere.

Il mondo è pieno di bellezze che aspettano soltanto di essere scoperte. I viaggi a basso costo negli ultimi anni ci hanno permesso di raggiungere quasi ogni angolo del mondo, regalandoci esperienze impensabili solo fino a pochi anni prima. Purtroppo l’emergenza sanitaria del Covid-19 ci impedisce di viaggiare in questo periodo e anche quando torneremo a farlo ci sposteremo soprattutto all’interno del nostro Paese e non troppo lontano da casa, riscoprendo quel turismo di prossimità che era tipico dei nostri nonni.

Per i viaggi all’estero, in particolare in fascinosi luoghi esotici, dovremo aspettare ancora molto tempo. Nulla ci impedisce però di sognare in questo periodo di quarantena, che non finirà esattamente il 4 maggio (gli spostamenti saranno ancora limitati e con l’autocertificazione), o do viaggiare virtualmente grazie alla eccezionale quantità e qualità dei contenuti multimediali disponibili sul web che sono in grado di mostrarci autentiche meraviglie con un’esperienza molto vicina a quella reale.

Per scappare dalle costrizioni della quarantena e da tutti gli altri pensieri, ecco un tuffo nel Mar dei Caraibi alla scoperta di isole paradisiache per un viaggio virtuale da lasciare senza fiato.

Le meraviglie dei Caraibi a casa: i viaggi virtuali da sogno

Nella vasta offerta dei viaggi virtuali disponibili sul web, alcuni sono davvero straordinari e assolutamente imperdibili. Come quelli che ci portano nel Mar dei Carabi alla scoperta delle sue isole paradisiache, dove quasi tutti in questo momento vorremmo fuggire. C’è un’isola in particolare che ha deciso di mettere sul web le sue bellezze, utilizzando la potenzialità comunicativa dei social, è la piccola ma meravigliosa isola di Saint Lucia. L’isola è uno Stato insulare indipendente che appartiene al Commonwealth e si trova tra il Mar dei Caraibi e l’Oceano Atlantico, nell’arcipelago delle Piccole Antille, nord di Saint Vincent e Grenadine e a sud della Martinica.

Saint Lucia è un’isola di origine vulcanica e la più montuosa dei Caraibi dopo Dominica. Il suo punto più alto è il Monte Gimie, a 950 metri sul livello del mare. Il simbolo dell’isola, però, sono le due imponenti montagne Pitons, con la loro cima aguzza, che compaiono anche sulla bandiera nazionale e sono state dichiarate Patrimonio Unesco. Si trovano tra Soufrière e Choiseul sul lato occidentale dell’isola. La capitale di Saint Lucia è Castries, città dove vive circa un terzo della popolazione. Le altre città principali sono Gros Islet e Soufrière Vieux Fort.

Il clima dell’isola caraibica ha una stagione secca da gennaio ad aprile e una piovosa da maggio a dicembre. Le temperature medie sono stabili, tra i 24 °C e i 32 °C. Tra giugno a novembre possono manifestarsi sporadiche tempeste tropicali.

Per mostrare a tutti i suoi paesaggi mozzafiato Saint Lucia offre a tutti uno straordinario viaggio virtuale di 7 minuti. “7 Minutes in Saint Lucia” si chiama l’iniziativa, lanciata dall’ufficio del turismo dell’isola, che permette a tutti di ammirare in diretta le meraviglie dell’isola e partecipare alle attività proposte. Due volte a settimana, sui canali social di Travel Saint Lucia vengono pubblicati video live sull’isola, le sue bellezze naturali, la cultura, le tradizioni e anche lezioni di yoga, musica e cucina. I video vengono pubblicati in diretta alle 11.00 ora locale, le 17.00 in Italia. L’iniziativa è stata lanciata lo scorso marzo e la pubblicazione dei contenuti multimediali prosegue. Continuerà fino a quando Saint Lucia potrà essere nuovamente visitata dai turisti in persona. Al momento, anche su questo angolo di paradiso, i voli sono sospesi e l’isola è chiusa al resto del mondo.

Dominic Fedee, il ministro del turismo, ha detto che l’obiettivo dell’iniziativa dei video “7 Minutes in Saint Lucia” è quello di condividere virtualmente la cultura e la bellezza naturale dell’isola mentre le persone restano al sicuro a casa. “Speriamo nel nostro piccolo di offrire a tutti un punto luminoso in queste giornate impegnative”, ha sottolineato.

Da vedere anche le stupende gallerie fotografiche che mostrano tutte le vedute più spettacolari dell’isola.

I video e gli altri contenuti su Saint Lucia:

Visita virtuale ai Caraibi

Non solo Saint Lucia, anche altri paradisi caraibici hanno messo online foto, video e tanti altri contenuti interessanti sulle bellezze del loro patrimonio naturale e culturale. Tra questi ci sono le British Virgin Islands, le Isole Vergini Britanniche, che sul portale dell’ufficio del turismo hanno pubblicato un video che mostra le più belle vedute dell’arcipelago che conta 60 isole, con spiagge bianchissime, baie raccolte e fondali straordinari, perfetti per gli amanti delle immersioni. Il viaggio virtuale porta gli spettatori a White Bay beach, una delle spiagge più belle al mondo, formata da una lunga striscia di sabbia bianca e protetta dalla barriera corallina. Un’esperienza indimenticabile, da fare assolutamente, sul sito web: www.bvitourism.com

Un altro scenario da favola in cui tuffarsi grazie al web è quello delle Isole Cayman, famose anche come paradiso fiscale oltre che naturale. Sulla piattaforma explore.org, insieme ad altri 160 incredibili luoghi nel mondo, potete ammirare la bellissima barriera corallina di Grand Cayman’s East End, a questa pagina: explore.org/livecams/under-the-water/cayman-reef-cam