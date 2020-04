Bonolis e la moglie sotto choc: “La farsa è finita, la coscienza è sporca”

Un utente Instagram ha attaccato duramente Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli: le frasi utilizzate hanno scioccato la coppia.

Nei giorni scorsi Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono stati presi di mira da un utente che giudica il loro stile di vita ed il loro comportamento eccessivo e meritevole di vergogna. L’attacco, come ormai succede costantemente, è avvenuto tramite un post su Instagram con tanto di tag per assicurarsi che il messaggio giungesse a destinazione. A “triggerare” l’utente è la possibilità che la coppia si trasferisca negli Stati Uniti, sulla quale dice: “Ora sta farsa è finita. Tu e Bonolis vorrei vedere se state in America a godervi il lusso. Lusso che vi era permesso perché c’erano italiani che vi seguivano e che lavoravano per mandare avanti il Paese”.

L’invettiva prosegue con un’analisi sommaria dello stato di salute della società americana e del benessere che il popolo Usa si può permettere in questo momento storico, tra Trump e crisi sanitaria in corso. Quindi si sposta su una critica superficiale, per quanto in alcuni punti ci sia del vero, del modello televisivo importato proprio dagli Usa e imposto per decenni sulle reti private.

Bonolis e moglie attaccati su Instagram: “La coscienza non credo sia così pulita”



Il post si conclude con una notazione sulla presunta mancanza di morale della coppia che, stando a quanto sostiene l’utente avrebbe approfittato di un sistema televisivo malato e immorale. Infatti si legge: “Voi avete calcato la mano, con guadagni enormi, altro esempio sbagliato. Se un domani vi guarderete la coscienza non credo che sarà così pulita e leggera. Tanto avete i soldi, che vi frega…”.

A mettere in evidenza l’attacco nei propri confronti è la stessa Sonia Bruganelli, la quale a commento scrive: “😳😳😳 non è tutta colpa della quarantena però…🙄🙄🙄 #Instagram #valetutto #mapoicosacentraconlafoto”. Insomma l’intenzione è quella di lasciar correre quello che sembra solamente uno sfogo, ma la sorpresa e lo stupore per tanto astio nei loro confronti rimane.