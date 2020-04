Alessandra Acciai, chi è l’attrice: carriera e curiosità

Chi è l’attrice romana Alessandra Acciai, cosa sapere su di lei: carriera, curiosità e vita privata, esordi, film e fiction, successi.

Classe 1965, Alessandra Acciai esordisce nel mondo dello spettacolo nel 1987, quanto è ancora allieva dell’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma. Inizia infatti a prendere parte a una serie di film e fiction.

Leggi anche –> Claudia Gerini: chi è la figlia attrice Rosa Enginoli, carriera e curiosità

Casa mia casa mia… del 1988, diretto da Neri Parenti, è il suo primo film. Successivamente, gira per la televisione un horror, diretto da Lamberto Bava. Negli anni Novanta prende parte a un buon numero di film e diventa popolare.

Leggi anche –> Luana Pantaleo, chi è: età, carriera, vita privata dell’attrice

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cosa sapere sull’attrice Alessandra Acciai, chi è

Così ottiene nel 1994 una segnalazione come miglior attrice rivelazione dell’anno per il ruolo di Dora Dalmonte nel film Anni ribelli, regia di Rosaria Polizzi, girato in Argentina. Recita quindi per molti affermati registi italiani, a partire da Enzo Monteleone, Alessandro Longoni e Cecilia Calvi. Per quest’ultima, interpreta il film La classe non è acqua, nella seconda metà degli anni Novanta.

Recita in anni più recenti per Michele Placido, Pupi Avati ed Eugenio Cappuccio. Per la fiction, lavora nell’episodio Senza perché della serie Il maresciallo Rocca e nella serie televisiva Incantesimo, apparendo per due stagioni consecutive e ottenendo una discreta popolarità. Diventa anche amata e affermata attrice teatrale. Lontana diversi anni da cinema e tv, torna nel 2020 con Vivi e lascia vivere, serie tv su Raiuno.