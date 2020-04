Alberto Matano, tensione con Lorella Cuccarini: lei se ne va da la Vita in diretta?

Stando alle ultime indiscrezioni Lorella Cuccarini avrebbe deciso di lasciare la conduzione de ‘La Vita in Diretta’ per i cattivi rapporti con Alberto Matano.

Quest’anno Lorella Cuccarini ha accettato di condurre lo storico programma di RaiUno ‘La Vita in diretta’. Lo storico format del pomeriggio inizialmente ha subito il confronto con il rivale ‘Pomeriggio 5‘ condotto da Barbara D’Urso, ma in questi ultimi mesi i risultati sono arrivati. Con 3 milioni di telespettatori di media, il programma condotto dalla Cuccarini e da Alberto Matano, è il più seguito del pomeriggio italiano.

Leggi anche ->Alberto Matano, possibile flirt con la giornalista: ecco tutta la verità

I risultati, dunque, lascerebbero presagire che la coppia di conduttori venga confermata anche per la prossima stagione televisiva. Una decisione, questa, che per il momento è stata rimandata per ovvie ragioni. Alla Rai, infatti, non si sta pensando alla pianificazione del palinsesto della prossima stagione, poiché prima si vuole avere un quadro più chiaro della situazione sanitaria nazionale e dunque su come sarà possibile imbastire la programmazione.

Leggi anche ->Gaffe a luci rosse per Alberto Matano con Paolo Pizzo, “campione di sper…”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Lorella Cuccarini lascia per incomprensioni con Alberto Matano?

La conferma della coppia è stata avallata qualche tempo fa dallo stesso Alberto Matano, il quale ha dichiarato di aver trovato subito la sintonia con la collega. Secondo le ultime indiscrezioni, però, il feeling di cui parla l’ex anchorman del Tg1 non sarebbe corrisposto. Stando a quanto scritto da ‘Repubblica‘ in un articolo sulla prossima stagione televisiva, la Cuccarini starebbe pensando di lasciare il programma.

Il motivo di tale decisione sarebbe proprio il cattivo rapporto con il co-conduttore: “L’unica che dovrebbe lasciare è Lorella Cuccarini, ma più per via dei pessimi rapporti con il co-conduttore Alberto Matano che per i deludenti risultati della Vita in diretta”. Se l’indiscrezione si rivelerà vera lo scopriremo solamente nei prossimi mesi quando l’emittente comunicherà i programmi per la stagione successiva.