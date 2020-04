Adele Pandolfi, chi è: Rita di Un Posto al Sole e Vincenzo Salemme

Chi è Adele Pandolfi, attrice napoletana di teatro al fianco di Vincenzo Salemme e di fiction, dove ha interpretato Rita di Un Posto al Sole.

Napoletana classe 1959, Adele Pandolfi deve molto al ruolo di Rita Giordano nella soap opera Un posto al sole. Ha interpretato il personaggio dalla prima puntata alla 926ª della fiction.

Leggi anche –> Claudia Gerini: chi è la figlia attrice Rosa Enginoli, carriera e curiosità

A questa sua interpretazione fa riferimento già nel titolo il libro “Morta di soap”, pubblicato nel 2001, pochissimo dopo l’uscita dal cast di Un posto al sole.

Leggi anche –> Luana Pantaleo, chi è: età, carriera, vita privata dell’attrice

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cosa sapere sull’attrice Adele Pandolfi

In realtà, la sua carriera non è finita con la fiction di Raitre: nel 2001 infatti è guest star di un episodio di Una donna per amico 3, nel 2003 in uno de La squadra. Ma soprattutto, si fa notare come attrice di teatro e lungo è il suo sodalizio artistico con Vincenzo Salemme. Co-protagonista dello spot Blue Pill, per il lancio a gennaio 2015 della nuova auto Fiat 500X, con Salemme ha recitato sotto la sua regia in diversi spettacoli, sin dai primi anni Novanta.

Al cinema invece ha addirittura esordito nel 1986, diretta da Federico Fellini in Ginger e Fred. Ha anche girato Impepata di nozze di Paolo Caiazzo e più di recente Milionari, per la regia di Alessandro Piva. In un’intervista a Yes Life, ha raccontato: “Il teatro è più faticoso, anche fisicamente, lì non si può ripetere, se sbagli sbagli, il pubblico ce l’hai lì a due passi e non puoi deluderlo. Più emozionante anche, ma ogni mezzo ha le sue peculiarità”.