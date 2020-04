Virginia Sanjust | domiciliari per stalking alla ex annunciatrice Rai

Aveva tormentato una sua ex fiamma con atti molto gravi, Virginia Sanjust condannata per stalking dal tribunale. Cosa ha fatto nello specifico.

È arrivata una denuncia per stalking nei confronti di Virginia Sanjust di Teulada. Lei è una ex annunciatrice della Rai, attiva nei primi anni 2000. La 43enne è stata ora raggiunta da un provvedimento del tribunale per avere dato il tormento ad un 40enne, con il quale si era vista per appena qualche giorno.

Poi l’uomo aveva subito deciso di troncare tutto, ma questo sembra non essere andato giù a Virginia Sanjust. Che però adesso ha dovuto sottostare agli arresti domiciliari in una casa di cura, con il giudice che ne ha riconosciuto uno stato di disagio psichico. La donna aveva messo in atto persecuzioni da stalker in piena regola, con minacce, pedinamenti, intrusioni in casa dell’uomo preso di mira e continue ed incessanti volte nelle quali lei suonava il campanello senza sosta. Dopo mezzo anno vissuto in questa situazione, l’ex fiamma della Sanjust l’ha denunciata. L’inizio di tutto risale al 2019. Quasi un anno fa poi la donna compì una effrazione penetrando nell’abitazione della sua vittima da una finestra e facendosi poi trovare lì. Pochi giorni dopo ecco poi una aggressione fisica, con l’uomo preso a schiaffi.

Virginia Sanjust, quelli commessi sono atti di stalking in piena regola: “Ha disturbi psichici”

Da lì in poi fanno seguito altre intrusioni indesiderate, ed in una di esse la Sanjust era riuscita anche ad ottenere la complicità involontaria dei vigili del fuoco, invocando ed ottenendo aiuto per rientrare in quell’appartamento non suo. Il tutto è durato fino a pochi giorni prima dell’entrata in vigore della quarantena, sempre tra qualche aggressione, irruzioni, scampanellii indesiderati e pedinamenti. I magistrati hanno infine disposto una perizia psichiatrica che ha portato all’emergere di alcune problematiche che affliggono la 43enne, che abita a Ponte Milvio. Lei è figlia dell’attrice Antonellina Interlenghi e del barone sardo Giovanni Sanjust di Teulada, pittore. La Sanjust venne anche accostata a Berlusconi diverso tempo fa.

