Uomini e Donne, infuriata Barbara De Santi: “Non sono d’accordo”

Dopo il nuovo DPCM del Premier Conte, sono arrivate numerose polemiche dalla dama del Trono Over di Uomini e Donne, Barbara De Santi: ecco il motivo

L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio tutto il mondo. E negli ultimi giorni è tornato a parlare il Premier Conte con un nuovo DPCM a partire dal 4 maggio. La popolare dama del Trono Over di Uomini e Donne, Barbara De Santi, ha innescato così una nuova polemica direttamente dal suo profilo Instagram: “In un autobus di 40 mq possono entrare 16 persone…Mentre in un negozio della stessa metratura solo uno alla volta…A questa idiozia hanno lavorato ben 450 esperti…”.

Uomini e Donne, la posizione di Barbara De Santi

Successivamente la donna ha anche criticato le modalità in cui è avvenuta la conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte a Piacenza: “Fatemi capire…Il divieto di fare assembramenti vale solo per noi deficienti a casa? Per i giornalisti che riprendono il bel Conte a Piacenza non vale questo discorso?” L’emergenza Coronavirus ha messo in difficoltà milioni di italiani, che scatenato quotidianamente numerose polemiche. A partire dal 4 maggio gli italiani tornano, a poco a poco, alla normalità seppur con poche gioie.