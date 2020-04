Uomini e Donne, Veronica Burchielli confessa: “Ho toccato il fondo”

Una ex concorrente di Uomini e Donne, Veronica Burchielli, racconta di uno dei momenti più difficili della sua vita ai suoi followers.

Tra le ex concorrenti di Uomini e Donne, c’è stata Veronica Burchielli, che ha fatto sognare i telespettatori con la sua storia d’amore con Alessandro Zarino. Oggi Veronica è molto impegnata sui social e in una chiacchierata coi suoi followers ha deciso di raccontare di una momento difficile della sua vita.

Leggi anche -> Uomini e Donne, Veronica Burchielli dopo la rottura con Zarino: lo sfogo

“Io che sono tutta d’un pezzo ho cercato di mostrarmi una grande donna pronta a tutto. Non sono nata in una situazione familiare semplice, è stata una forma di difesa. La verità è che non ho quella corazza, o meglio, la ho ma non da grande donna. La verità è che se la famiglia non è presente, se sei sola nell’infanzia, ti crea dei vuoti, delle parti fragili che intelligentemente dovrai capire e sviluppare”, così si è raccontata l’ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne Veronica Burchielli, parlando di come la sua famiglia è stata assente quando lei era piccola. “Quando ometti, quando tappi, prima o poi crolli. A me è successo. Quando ci sono arrivata ho toccato il fondo, ho chiesto aiuto non ce la facevo più a vivere così”.

Leggi anche ->Coronavirus: Uomini e Donne riparte dopo Pasqua | VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Au revoir 🖤🦋 Un post condiviso da Veronica Burchielli (@veronicaburchielli) in data: 29 Apr 2020 alle ore 5:30 PDT

Dai momenti bui, alla storia d’amore con Alessandro Zarino

Veronica ha voluto dare un messaggio d’incoraggiamento ai suoi followers, invitandoli a chiedere aiuto nei momenti bui: “Mi ero resa conto di avere un problema e con consapevolezza e coraggio, piangendo ho chiesto aiuto. Non serve né vergogna né timore, non aspettate di soffrire più del necessario. Prendetevi cura di voi stessi”. Veronica è stata protagonista di una delle storie d’amore più travagliate nate sotto i riflettori di Uomini e Donne. I fans si sono affezionati a lei e Alessandro Zarino e si sono dispiaciuti quando i due hanno comunicato di essersi lasciati da poco, durante la quarantena. Quando un fans le ha suggerito di mettersi con qualcun altro per ripicca, la ex tronista ha risposto: “Ormai mi conoscete, non farei mai qualcosa per ripicca. Starei con qualcuno solo per amore“.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!