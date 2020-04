“Il colpevole è lui”, scatta l’arresto per Tom Hagen, uno degli uomini più ricchi di Norvegia, accusato di avere ucciso la moglie e di avere depistato le indagini.

C’è un arresto per la morte di Anne-Elisabeth Hagen, moglie del multimilionario Tom Hagen. E si tratta proprio di quest’ultimo, raggiunto dalle forze dell’ordine menre stava compiendo il solito, abituale tragitto per andare al lavoro. Il 70enne tycoon è sospettato di avere avuto un ruolo di rilievo riguardo alla scomparsa della moglie uccisa nel 2018. I sospetti riguardo alla scomparsa a seguito di un atto violento della donna sono molto forti, in base alle prove in possesso delle autorità norvegesi. Il delitto avvenne verso la fine del 2018, più precisamente il 31 ottobre. Inizialmente si pensò ad un sequestro a scopo di estorsione, con una richiesta di 9 milioni di euro in criptovaluta, per non rendere tracciabile il denaro. Ma con il passare dei mesi gli investigatori hanno messo sempre più nel mirino Tom Hagen, fino all’epilogo delle scorse ore con l’arresto dell’uomo. Inoltre le autorità hanno anche provveduto a svolgere una perquisizione della sua casa, che aveva condiviso per anni con la donna. Il responsabile delle indagini parla di Hagen come se quest’ultimo fosse già colpevole, e ribadisce come non ci sia mai stato alcun rapimento. “Era tutto un piano concepito da questo personaggio”. Che ora dovrà comparire già questa settimana davanti al giudice per ricevere la conferma dell’arresto. Nei prossimi mesi poi verrà celebrato il processo a suo carico.