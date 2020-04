Stasera in tv | Tu Sì Que Vales 2019: ospiti Emma Marrone e Alberto Urso

Emma Marrone e Alberto Urso a Tu Sì Que Vales 2019 di nuovo sul palco questa sera in tv: una serata magica con tanti concorrenti e due grandi artisti

Il talent show di Canale 5 Tu Sì Que Vales 2019 ha portato sul palco tanti artisti emergenti che con il loro talento ci hanno trasmesso emozioni o che, quando pure le doti dei protagonisti sono apparse carenti, hanno saputo comunque intrattenerci con la loro simpatia. Quella che viene riproposta a partire dalle ore 21.20 a Tu Sì Che Vales stasera in televisione è la chiacchierata puntata dell’edizione del 2019 in cui Emma Marrone dopo la sua esibizione ha dato un bacio a Belen Rodriguez, sua ex rivale in amore. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla puntata in onda oggi, 29 Aprile.

Leggi anche –> Stasera in tv | Alberto Angela in Meraviglie, la Penisola dei tesori

A Tu Sì Que Vales Emma, vincitrice morale della serata

La terza puntata della sesta edizione di Tu Sì Que Vales 2019 sarà in onda questa sera in tv su canale 5 in replica. Emma Marrone e Alberto Urso sono stati gli ospiti d’onore che hanno animato la serata e che non a caso devono entrambi i propri natali artistici ad Amici di Maria De Filippi.

Il giudici ormai sono ormai un pilastro portante della trasmissione (Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Teo Mammucari) e come sempre affiancati dalla rappresentante della giuria popolare, Sabrina Ferilli.

Oltre alle belle esibizioni di Alberto Urso ed Emma Marrone, quest’ultima ha fatto strabuzzare gli occhi a tutti gli amanti del gossip, e non, per il bacio dato a Belen Rodriguez, conduttrice di Tu Sì Que Vales assieme ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Gesto di sportività, se così può essere verosimilmente definito, che l’argentina ha ricambiato. La vicinanza fra le due non è passata inosservata sui social che, quel fatidico 2 novembre 2019, si sono riempiti di commenti provenienti da tantissimi utenti.

I concorrenti di Tu Sì Que Vales di stasera

Mattia e Giulia, atleti

Ben Hanlin, mago

Jody Bellucci, uomo cannone

Dino Mancino, pianista

il Duo Air Skating, ginnasti e pattinatori

Simone e Idilio, lanciatori di marshmellows

Swami La Rosa, cantante

Antonio De Luca, cantante

Erberto Rio, ballerino

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI