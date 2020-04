Stasera in tv – Stasera Italia, le anticipazioni del 29 aprile

Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 29 aprile, in onda su Rete4 con la puntata di Stasera Italia: ecco tutte le anticipazioni di oggi

Ancora un appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 29 aprile, con una nuova puntata di Stasera Italia in onda su Rete4 condotta da Barbara Palombelli. Ancora una volta l’argomento principale sarà l’emergenza Coronavirus, che sta mettendo in ginocchio l’Italia e il resto del mondo. Si proverà a capire la situazione economica con numerosi collegamenti in studio per analizzare al meglio ciò che sta avvenendo nelle ultime ore.

Stasera in tv – Stasera Italia, le curiosità

Barbara Palombelli cercherà così di toccare gli argomenti più attuali con le possibili riaperture di aziende e fabbriche (e non solo) che dovrebbero arrivare a partire dal 4 maggio. Una situazione ingarbugliata, a cui bisogna fare molto attenzione. Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 29 aprile, con una nuova puntata di Stasera Italia, in onda su Rete4 a partire dalle 21:20. Ci saranno tanti collegamenti con la possibilità di interagire da casa.