Stasera in tv – Chi l’ha Visto?: scomparsi e anticipazioni di oggi, 29 Aprile

Chi l’ha visto?, concentrerà sul caso di Luciana Martinelli, scomparsa il 4 aprile e ritrovata senza vita nel fiume Tevere: le anticipazioni di oggi, 29 aprile Federica Sciarelli conChi l’ha Visto? torna a occuparsi di donne e uomini scomparsi in circostanze misteriose, e torna a dedicarsi anche all’attuale emergenza dovuta al Coronavirus.

La trasmissione andrà in onda su Rai 3 ore 21.20.

Chi l’ha Visto?, scomparsi: tante segnalazioni per il caso di Luciana Martinelli

Chi l’ha visto? torna sul caso di Luciana Martinelli, scomparsa nella notte tra il 3 e il 4 aprile. Soprattutto in un momento storico come questo, caotico e su cui incide il pericolo di contagio, ricevere delle segnalazioni utili appare quasi un’utopia. Tuttavia, al contrario, in tanti hanno telefonato in trasmissione per raccontare di aver visto la bella ragazza di 27 anni, insegnante di lingue, dopo la sua scomparsa. Proprio grazie alle segnalazioni, è stato ritrovato il veicolo della giovane, rimasto parcheggiato nei pressi della scuola in cui Luciana lavorava. Gli agenti delle Forze dell’Ordine sono così riusciti a ricostruire gli ultimi spostamenti di Luciana che da Fiano Romano, in provincia di Roma, li hanno condotti alle sponde del Tevere, luogo in cui è stato ritrovato il suo corpo senza vita. La borsa della ragazza, però, non è stata ritrovata e Chi l’ha visto? sta concentrando proprio su questa le sue ricerche.

Potrebbe essere questa la chiave per risolvere il caso e dare almeno una risposta alla famiglia in lutto.

L’ospedale di Alzano Lombardo

La trasmissione tornerà inoltre a dedicarsi all’epidemia sanitaria dovuta al Coronavirus e, in particolar modo, all’inchiesta sull’ospedale di Alzano Lombardo, sotto indagine per l’incauta gestione dell’emergenza. Secondo quanto riportato, la struttura avrebbe gestito in modo inadeguato i primi casi positivi al Covid-19.

