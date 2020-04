Pupo | lite in macelleria a causa della mascherina protettiva

Era in macelleria per comprare della carne, ad un certo punto Pupo resta coinvolto in una discussione con alcune persone presenti.

Una notizia controversa riguarda Pupo, ed è il diretto interessato ad avere reso noto il tutto. Lo ha fatto nel corso di una intervista concessa al programma di Rai Radio 1 ‘Radio Anch’io lo Sport’. Il tutto è accaduto in macelleria e ha visto contrapposto il cantante toscano a delle altre persone.

“Ero intento ad acquistare della carne quando alcuni individui mi hanno fermato, dicendomi che non stavo indossando bene la mascherina protettiva sul vivo. ‘Così non può andare in giro’, mi hanno detto. Francamente li stavo mandando a quel paese. Ma poi mi sono trattenuto e ho risposto loro con compostezza”. E cosa avrà detto Pupo ai suoi dirimpettai? “Ho risposto dicendo loro che purtroppo mi avevano dato solo quella mascherina lì, e che avrei provveduto subito a rimpiazzarla una volta tornato a casa. Certo però che tutti fanno gli sceriffi e gli inquisitori”.

Pupo, la lite in macelleria e la mancanza di libertà: “Ci vorrà tempo per tornare alla normalità”

Visualizza questo post su Instagram Guarda il video completo nelle Cronache su #escortadvisor @escortadvisorit @gcruciani Un post condiviso da The Real Pupo (@enzoghinazzi) in data: 16 Apr 2020 alle ore 2:27 PDT

Anche Enzo Ghinazzi, come tutti noi, ha ammesso di soffrire la mancanza della libertà. Lui in particolare poi, che a casa non sta mai perché sempre impegnato in giro tra eventi canori ed interventi in televisione. E non è difficile immaginare a quanto sarà lungo il processo che riporterà il mondo verso la normalità. Lo stesso Pupo sembra consapevole di ciò e confessa di pensare a come sarà difficile per la gente tornare a fare quello che faceva prima.

