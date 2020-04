Pivetti indagata dalla Procura di Siracusa per le mascherine importate -VIDEO

L’ex presidente della Camera Irene Pivetti è indagata dalla Procura di Siracusa nell’ambito dell’indagine sulle mascherina importate dalla Cina.

Dopo il sequestro di circa 9000 mascherine importate dalla Cina ma non conformi agli standard di sicurezza, continuano le indagini per ricostruire la filiera del commercio. Tra le società indagate c’è anche la Only logistics srl di cui è amministratore delegato l’ex presidente della Camera Irene Pivetti.

In seguito al sequestro effettuato dalla Guardia di Finanza di Siracusa, la Procura della città siciliana ha aperto un’indagine ipotizzando i reati di frode in commercio e immissione nel mercato di prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza minimi. Proprio in virtù della carica amministrativa nella società che distribuiva i dispositivi, la Pivetti risulta nel registro degli indagati.

