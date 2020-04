Neonata operata al cuore e affetta da Covid, sconfigge la malattia

La storia di Erin, neonata di Liverpool operata al cuore e poi infettata dal Coronavirus, ha riempito di gioia il mondo: la piccola infatti è guarita.

Dai tabloid britannici giunge una storia che scalda il cuore e dona speranza a tutti in questo momento difficile. Le difficoltà della piccola Erin, neonata di 6 mesi, cominciano prima del 2020 e della pandemia di coronavirus. Alla nascita, infatti, si scopre che ha dei problemi cardiaci e che sarà necessaria un’operazione delicatissima. I genitori della bimba di Liverpool sono in apprensione, ma danno il proprio assenso all’intervento chirurgico, confidando in Dio e nei medici che se ne occuperanno.

L’intervento viene ultimato senza complicazioni e la piccola sarebbe in grado di tornare finalmente a casa con i genitori, se non fosse che poco dopo sviluppa febbre e tosse. Il test del tampone dà il risultato tanto temuto: Erin è positiva al Coronavirus. La piccola è costretta dunque ad un ricovero in terapia intensiva. I genitori in quelle settimane di stress e paura pubblicano una sua foto con un caschetto per la respirazione e invitano tutti a rimanere in casa.

Neonata sconfigge il Coronavirus

Proprio la foto della neonata colpisce l’attenzione dei cittadini di tutto il mondo che, una volta conosciuta la storia di Erin, cominciano a sperare insieme ai genitori che la piccola possa sconfiggere il temibile virus. Le preghiere e le speranze di tutti vengono soddisfatte due settimane dopo il tampone positivo: la piccola adesso non ha sintomi ed è risultata negativa al primo tampone. A comunicarlo sono sempre i genitori tramite i social. La coppia è colma di gioia e reputa questa vittoria come una seconda nascita per la figlia, che adesso può finalmente tornare a casa.