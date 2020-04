Lj Marles, chi è l’acrobata inglese: carriera e curiosità

Chi è l’acrobata inglese Lj Marles, incredibile maestro in numeri aerei: carriera e curiosità dell’artista che ha stupito a Tu si quel vales.

L’acrobata inglese Lj Marles è un maestro dei numeri aerei. Con un equilibrio mozzafiato e una precisione millimetrica, questo talento di Hackney, Londra, stupisce il pubblico di tutto il mondo con il suo rivoluzionario nuovo spettacolo aereo.

Forza e grazia si fondono per prodezze fisiche che hanno fatto sì che l’artista londinese ottenesse davvero un successo mondiale. In Italia, lo abbiamo conosciuto a Tu si que vales, dove il suo numero ha ottenuto il consenso di pubblico e giudici.

Cosa sapere sull’acrobata Lj Marles

L’artista del circo Lj Marles, originario di Hackney a Londra, ha iniziato a studiare l’arte circense presso il National Center for Circus Arts prima di iscriversi al corso di laurea e specializzarsi in cinghie aeree. Sei mesi dopo la laurea nel 2011, è stato scritturato dalla principale compagnia franco canadese Les 7 doigts de la main.

Da quel momento in poi, il suo successo è stato planetario, entrando nel cast dello show Traces. Ha fatto il suo debutto a New York e si è esibito in tournée per due anni e mezzo. Successivamente è entrato nella troupe circense Silver Lining, che è stata formata da colleghi diplomati dell’NCCA. Con loro si esibisce in tutto il mondo nel suo spettacolo Throwback.