Inchiesta mascherine Coronavirus: Finanza in sede Protezione Civile

La Guardia di Finanza nella sede della Protezione Civile in merito all’inchiesta sulle mascherine contro il Coronavirus in cui è indagata Irene Pivetti.

Proseguono le indagini sui dispositivi di protezione individuali importati dalla società “Only Logistics Italia”: l’inchiesta coinvolge anche l’ex presidente della Camera Irene Pivetti. Questa è infatti amministratore delegato della società in questione.

In seguito al sequestro effettuato dalla Guardia di Finanza di Siracusa, la Procura della città siciliana ha aperto un’indagine ipotizzando i reati di frode in commercio e immissione nel mercato di prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza minimi.

La Protezione Civile sull’inchiesta mascherine Coronavirus

Nel pomeriggio, la Protezione Civile ha diramato una nota per spiegare: “A seguito delle indagini in corso sui dispositivi di protezione individuali importati dalla società “Only Logistics Italia”, il Dipartimento della Protezione Civile ha messo a disposizione della Guardia di Finanza tutta la documentazione in suo possesso relativa ai contratti di fornitura stipulati con la società, nell’ambito dell’emergenza Coronavirus”.

La nota prosegue: “Il Dipartimento – estraneo all’indagine – nella consueta ottica di massima collaborazione, resta a disposizione degli inquirenti per ogni ulteriore elemento ritenuto utile”. Irene Pivetti è indagata essa stessa proprio per il ruolo che ricopre nella società oggetto dell’indagine della Guardia di finanza.