Giunge notizia dell’ennesima disavventura ai comandi del suo aereo da turismo per Harrison Ford. Anche stavolta manca per poco un disastro.

Guai in vista per Harrison Ford, che ha ricevuto un avviso da prte della Federal Aviation Administration. Si tratta dell’ente statunitense che presiede la correttezza delle operazioni di volo su tutto il territorio nazionale.

LEGGI ANCHE –> E.T. L’Extra-Terrestre, chi era Carlo Rambaldi: il creatore dell’alieno

E l’attore, che ha l’hobby del volo ed è munito di relativo patentino per poter mettersi alla guida di alianti di medio-piccole dimensioni, si trova ora sotto accusa in quanto ha rischiato di causare un incidente a causa di una manovra in fase di atterraggio ritenuta azzardata. Il 77enne originario di Chicago aveva compiuto tale azione all’Hawthorne Airport, a Los Angeles, nel corso di una esercitazione allo scopo di poter rinnovare la licenza. Ford vola specialmente allo scopo di poter compiere delle azioni umanitarie anche all’estero. In particolare si è recato a Haiti in passato, oltre ad avere salvato alcuni escursionisti nel Wyoming e ad avere collaborato anche con Medici Senza Frontiere.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Alessia Marcuzzi non va più in onda su Mediaset, la decisione in questi minuti

Harrison Ford, sotto inchiesta per un mancato incidente alla guida del suo aereo

La dinamica del mancato incidente è chiara: Harrison Ford stava comunicando con il centro di comando a terra, che gli aveva chiesto di aspettare in quanto la pista era occupata da un altro velivolo. Lui però è atterrato allo stesso, occupando un’area utilizzata per virare a terra. Ci sono anche le registrazioni dell’operatore di pista che sbraita contro l’attore. “Attraversi subito quella pista adesso! Le avevo detto di aspettare! Deve ascoltarmi”. Da parte sua, l’interprete di Han Solo e di Indiana Jones si è subito scusato, ammettendo l’errore. “Mi scusi, avevo capito l’esatto opposto. Sono terribilmente mortificato”. Anche nel 2015 proprio lui rimase coinvolto in un incidente aereo che lo vide compiere un atterraggio di emergenza su di un campo di golf. Colpa di un guasto improvviso del motore. In tale occasione, Ford si fratturò una caviglia ed il bacino. E poi ci fu una collisione evitata per poco a febbraio del 2017.

LEGGI ANCHE –> Giulia Serra e Mattia Rossi Ruggeri: chi sono i due ballerini