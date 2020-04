Federica Sciarelli, la conduttrice del programma televisivo Chi L’ha Visto? parla di come l’emergenza Coronavirus abbia messo molta tensione sulle riprese del programma.

Chi L’ha Visto? è uno tra i programmi che è rimasto nel palinsesto di Raitre nonostante l’emergenza Coronavirus, seppur dovendosi sottoporre alle nuove regole. La conduttrice Federica Sciarelli si è dichiarata molto preoccupata, perché non è facile coordinarsi con inviati e addetti ai lavori e ha ammesso di temere per la sospensione della trasmissione.

“Ogni volta è un incubo: se per caso qualcuno dovesse avere la temperatura alta si rischierebbe di non andare in onda”, così dichiara la conduttrice Federica Sciarelli. Spiega al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni come si sta muovendo a livello organizzativo lo show. Solitamente, gli inviati che si trovano fuori dal Lazio, dopo aver realizzato i servizi li inviano per il montaggio. “All’ingresso degli studi Rai, bisogna superare la prova dello scanner che misura la febbre. A tutti i controlli la mia speranza e quella dei colleghi è di stare bene. Altrimenti ci rispediscono a casa. Anche con una normale febbre di stagione non potrei entrare e salterebbe il programma”, spiega la giornalista che ogni giorno si reca a lavoro in motorino e, più di altri, potrebbe essere esposta al rischio di avere una temperatura più elevata.

I look di Federica Sciarelli a Chi L’ha Visto?

Federica Sciarelli ha discusso anche del look che sta sfoggiando in questo periodo a Chi L’ha Visto? senza servirsi dell’aiuto di parrucchiere ed estetista. “Vado in onda con i capelli a scopa, come quando esco dalla doccia”, così ha scherzato la giornalista, sostenendo l’importanza in questo momento storico con centinaia di morti ogni giorno, di non concentrarsi su problemi come il trucco e il parrucco.

