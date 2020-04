Dopo la circolazione incontrollata dei rumor sulla presunta relazione con Roberta Morise, Eros Ramazzotti ha preferito smentire pubblicamente.

Nei giorni scorsi sono state avanzate delle illazioni su una presunta relazione tra Eros Ramazzotti e Roberta Morise. Il famoso cantante ha preferito mettere a tacere le voci dicendo che tra lui e la bella performer c’è solo un rapporto d’amicizia. Una smentita che Roberta avrebbe preferito non ci fosse stata, non perché la risposta di Eros non sia veritiera, ma semplicemente perché a suo avviso le menzogne è meglio lasciarle sgonfiare da sole.

Intervistata dal settimanale ‘Chi‘, la conduttrice ha infatti dichiarato: “Non ho detto nulla perché non c’è nulla di più elegante di un grande silenzio. Fossi stata in Eros avrei evitato la smentita, ma rispetto la sua scelta”, quindi ha aggiunto: “Tanto, se le cose non sono vere, scemano da sole senza creare casi mediatici”.

Roberta Morise: “Con Eros Ramazzotti solo una splendida amicizia”

L’ex di Carlo Conti ammette di essere rimasta di stucco quando ha letto le prime indiscrezioni, ma di aver preferito non commentare i gossip per non alimentare il caso mediatico. In ogni caso comprende che il cantante possa essere stato maggiormente infastidito dalle voci perché ha una famiglia: “In questo periodo siamo tutti più vulnerabili e magari lui, ora, è più sensibile. D’altronde Eros ha dei figli e delle responsabilità”. Infine spiega quale tipo di rapporto intercorre tra loro e come è nato: “Ci siamo conosciuti durante alcuni dei suoi concerti. Tra di noi c’è solo una bellissima amicizia e una stima professionale reciproca. Ci siamo sentiti qualche volta via Instagram e niente più”.