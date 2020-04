E.T. L’Extraterrestre, il film da vedere stasera in tv per viaggiare da casa o almeno con la fantasia.

Stasera in televisione viene riproposto un classico della cinematografia mondiale E.T. L’Extraterrestre. Si tratta di un capolavoro, emozionante e coinvolgente sia per i più piccoli che per i più grandi e non solo… In questo periodo di quarantena e di lockdown per via del Coronavirus, aiuta anche a viaggiare con la mente e con la fantasia. Pur rimanendo sul divano di casa. La trama di E.T. L’Extraterrestre è piuttosto semplice, una storia di amicizia che non conosce confini né razze o galassie, questo è il caso di dirlo. Il cast della pellicola di Spielberg è molto ricco e chiaramente il film E.T. L’Extraterrestre ha anche vinto moltissimi premi.

E.T. L’Extraterrestre riassunto del film di Steven Spielberg

Fare un riassunto di E.T. L’Extraterrestre sarebbe come levarvi il piacere di guardarlo o riguardarlo. Per questo vi raccontiamo la trama del film di Spielberg, lasciando poi a voi il piacere di approfondire il tutto. Il film comincia con un gruppo di alieni che arriva sulla terra in missione per raccogliere dei vegetali. Sorpresi dagli umani scappano tutti, tranne uno che viene abbandonato per errore. L’alieno si imbatte però in Elliot, un bambino che lo accudisce e lo porta a casa con la complicità della sorella Gertie e del fratello Michael. Tra l’alieno e Elliot il rapporto diventa subito di amicizia molto profondo, ma l’alieno ha bisogno di tornare a casa al più presto. Fa così una rudimentale strumentazione per comunicare con i suoi simili, ma il tutto avviene in modo velocissimo perché intanto E.T. sta male e gli adulti lo scoprono. No, il finale non ve lo diciamo anche se l’immagine iconica di E.T. L’Extraterrestre con l’alieno nel cestino della bici di Elliot è ormai famosissima!

Cast E.T. L’Extraterrestre: attori e personaggi

Chi sono gli attori che compongono il cast del film? Ci sono dei personaggi come Drew Barrymore così piccola che farete fatica a riconoscerla, ma tenete presente che il film è del 1983. Ecco il cast di E.T. L’Extraterrestre

Henry Thomas: Elliot

Dee Wallace: Mary

Robert MacNaughton: Michael

Drew Barrymore: Gertie

Peter Coyote: Keys

C. Thomas Howell: Tyler

Sean Frye: Steve

K.C. Martel: Greg

E.T. L’Extraterrestre tutti i premi e riconoscimenti

Tenetevi forte, perché se non avete mai indagato questo aspetto del film di Spielberg potreste cadere dalla sedia. Il film E.T. L’Extraterrestre ha ottenuto praticamente tutti i premi possibili ed immaginabili.

Dall’Oscar per miglior effetti speciali e colonna sonora, passando ai Golden Globe come miglior film drammatico e colonna sonora, un BAFTA sempre per la colonna sonora, il David Di Donatello a Spielberg come miglior regista straniero, tre Grammy Awards.