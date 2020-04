Un giovanissimo calciatore morto a seguito di un incidente che ha davvero dell’assurdo. Tutto è avvenuto nel giro di qualche fatale secondo.

Una tragedia ha messo fine alla vita di Kaio Felipe, calciatore morto a seguito di una circostanza tanto sfortunata quanto assurda. Lui era un terzino sinistro in forza all’Independente de Limeira, compagine di seconda divisione militante nel campionato Paulista.

Aveva solamente 21 anni ed in base a quanto si apprende da un giornalista locale – Edmar Ferreira de ‘La Gazeta de Limeira’ – il calciatore morto stava giocando con un aquilone quando all’improvviso una scossa elettrica lo ha fulminato. Il giornalista ricorda Kaio Felipe come una persona “piena di vita, educata, umile ed amichevole. Ho stretto una bellissima amicizia con lui, iniziata ai tempi dell’International de Limeira Under 20. L’avevo soprannominato Fábio Santos do Pradão per i suoi rigori e le sue punizioni. Sono distrutto, senza parole”.

Calciatore morto, una fatalità lo ha ucciso nel giro di pochi secondi

La potente scarica elettrica sarebbe scaturita dal contatto dell’aquilone con i fili dell’alta tensione. Così, mentre Kaio Felipe stava armeggiando con il suo aquilone, è rimasto fatalmente folgorato.

