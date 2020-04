Avvistamenti Ufo | oggetto volante non identificato a Taranto | VIDEO

In Puglia una persona ha effettuato una ripresa di quello che gli è parso un velivolo sconociuto, magari non terrestre. La vicenda di avvistamenti Ufo.

Si parla di avvistamenti di Ufo a Leporano Marina, in provincia di Taranto. Nei cieli della località pugliese sarebbe emerso un oggetto non precisato che avrebbe avuto la particolarità di non generare alcun rumore.

C’è anche un filmato apposito, subito passato al setaccio dall’ARIA, l’Associazione ricerca Italiana Aliena, che spesso si attiva in casi di presunti avvistamenti Ufo. C’è anche la testimonianza diretta della persona che ha effettuato il filmato amatoriale. Lui è Emanuele ed afferma di essere sceso a portare a spasso i suoi due cani, in una giornata ventosa, quando all’improvviso si è imbattuto in questo evento. La tematica Ufo vanta molti appassionati in Italia come anche nel resto del mondo. E non comporta necessariamente stramberie o manifestazioni da parte di mitomani. Ci sono infatti anche persone titolate che svolgono un approfondito lavoro di ricerca. Difatti la loro opera serve molto spesso anche per smontare eventuali fake, tra la raccolta di materiale visivo e di testimonianze.

Avvistamenti UFO, indaga l’associazione ARIA

La stessa ARIA denuncia che, a causa del sorgere della epidemia, proprio gli esempi di soggetti dediti al complottismo ed in cerca di visibilità sono aumentati. L’opera svolta è di una accuratezza notevole, al fine di giungere al risultato più veritiero possibile. In realtà ARIA ritiene che l’oggetto ripreso possa essere un elicottero Harrier, anche se manca una versione ufficiale da parte della Marina Militare che ha in dotazione questo mezzo. C’è anche chi non esclude che si tratti di un volo di prova o di collaudo di una qualche tecnologia sempre di ambito militare ed ancora del tutto sconosciuta ai civili, visto che l’oggetto non identificato ha stazionato anche per diverso tempo a pelo d’acqua, sul mare. “In Italia ci sono almeni due basi dove vengono prodotti velivoli non convenzionali, simili a ufo”, fa sapere l’associazione.

