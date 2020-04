Antonio Zequila: le rivelazioni piccanti dopo il GfVip – VIDEO

Le rivelazioni piccanti di Antonio Zequila dopo il GfVip: l’attore in un’intervista confessa quali sono le sue dimensioni più ‘intime’.

Protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Antonio Zequila – intervistato da Alessio Poeta per il settimanale Chi – ha rivelato: “Molti vorrebbero vedermi nudo in scena, le mie misure intime, circa 23 cm, hanno sempre fatto parlare. Anche la famosa p*rnostar Milly D’Abbraccio, con la quale ho avuto una lunga e intensa storia d’amore, in una recente intervista ha dichiarato ‘Zequila è meglio di Rocco Siffredi‘”.

Zequila ha proseguito: “Qualcuno si è divertito a dipingermi e ad associarmi al mondo dei gigolò. Stron*ate. L’ho fatto per fiction, mai nella realtà. In Centovetrine, gestivo un’attività dove affittavo, per notti di passione, aitanti giovanotti a donne sole e annoiate della Tornino bene. Stop. Il resto sono solo calunnie”.

A quanto pare, quelle di ‘Er Mutanda’ non solo illazioni, la conferma arriva direttamente da Rocco Siffredi che avrebbe commentato le affermazioni di Zequilla a La Zanzara: “Tomba è messo bene. Poi si diceva ‘Merolone’ e dicono Er Mutanda: a Formentera lo faceva vedere in giro”.