Al Bano mortificato, devastato e senza parole per gli insulti gravissimi

Barbara D’Urso è stata difesa dal giornalista Roberto Alessi dopo che il figlio di Al Bano, Yari Carrisi, ha attaccato la giornalista. Il cantante è molto dispiaciuto ha reagito così alle parole del figlio.

Yari Carrisi ha attaccato in maniera sconcertante la conduttrice Barbara D’Urso e questo ha causato una bufera sui social. Il figlio di Al Bano e Romina Power ha scritto una storia sul suo profilo Instagram dicendo: “La D’Urso deve morire“. Il direttore del magazine Novella 2000, Roberto Alessi, ha scritto una lettera aperta dedicata a Yari.

Nella lettera pubblicata sulla rivista, Roberto Alessi ha difeso la conduttrice di Pomeriggio Cinque e ha invitato Yari Carrisi a scusarsi pubblicamente, inoltre sostiene che il padre Al Bano è mortificato da questo messaggio. Alessi scrive che quanto accaduto avrà creato grande “imbarazzo a tuo padre e a tua madre Romina che essendo anche una collega di Barbara sarà rimasta scossa da un post così violento”.

Leggendo la storia su Instagram l’opinionista della D’Urso è rimasto attonito da tanta cattiveria: “Mi sembra impossibile che autore di questa atrocità sia un ragazzo come te, che io ho sempre considerato una persona bravissima”.

Barbara D’Urso attaccata da Yari Carrisi: Roberto Alessi pretende le scuse pubbliche

“Chiedi scusa, capita nella vita di scrivere o dire delle scemenze“, questo è l’invito di Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 e ospite frequente nei salotti di Barbara D’Urso a Yari Carrisi nella lettera sul suo settimanale. “Lo devi a Barbara D’Urso ma lo devi ai tuoi genitori e alla compagna di tuo padre che ha sempre usato parole più che entusiasmanti quando parlava della tua persona e ti vuole bene”. Alessi ha inoltre ricordato come Yari abbia partecipato ai programmi della D’Urso come inviato al Festival di Sanremo insieme a Francesca De Andrè. “Mi sembra impossibile, mi ha lasciato senza fiato“, così ha concluso il direttore. Oltretutto il messaggio del più grande dei ragazzi Carrisi arriva dopo il servizio andato in onda a Pomeriggio Cinque sul padre Al Bano e il ritorno di fiamma con la ex Loredana Lecciso.

