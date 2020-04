Stasera in tv – Missione Fashion Style, le anticipazioni del 28 aprile

Appuntamento da non perdere questa sera, martedì 28 aprile, con la puntata di Missione Fashion Style, in onda su Real Time a partire dalle 22.20: ecco le curiosità

Appuntamento imperdibile oggi, martedì 28 aprile, con Missione Fashion Style, in onda su Real Time a partire dalle 22.20. In queste settimane complicate è possibile assistere al programma con le varie di Federico: “Voglio aiutare i miei colleghi che sono in difficoltà“. Ha saloni sparsi in tutt’Italia, a Roma, a Milano, ad Anzio ed ha il compito di aiutare così chi ha bisogno di aiuto. Il suo obiettivo è quello di essere sempre al servizio di tutti i professionisti del settore della bellezza.

Stasera in tv – Missione Fashion Style, le curiosità

Federico volerà così a Scafati, in provincia di Salerno, al salone di Joe e Justine che hanno così chiesto aiuto. I due sono anche compagni nella vita di tutti i giorni. Attraverso l’intervento del Fashion Style cercheranno di mettere a punto gli appuntamenti: Maria è spesso accusata di non saper gestire le cose. Appuntamento da non perdere con la puntata di questa sera in onda a partire dalle 22:20 su Real Time.