Stasera in tv – Le Iene Show: puntata, video e scherzi di oggi 28 Aprile

Le Iene Show, condotto stasera in televisione da Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei torna con le sue inchieste irriverenti e uno scherzo a Luigi Favoloso: anticipazioni e anteprima video

La puntata di oggi, 28 aprile, condotta da Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei, si destreggerà fra ironia, scherzi e inchieste legate all’attualità. Scopriamo insieme tutti i servizi in programma su Italia 1 a partire dalle ore 21.25.

Le Iene Show: le inchieste sull’emergenza Coronavirus

Le irriverenti iene Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei saranno al timone di una puntata ricca di tematiche molto diverse fra loro.

Gli aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus si affiancheranno a servizi molto… in stile Iene.

Quando torneremo alla normalità?

Le Iene cercheranno di rispondere a questa domanda con i loro inviati, tutti in collegamento per lanciare i servizi dalle proprie abitazioni. Marco Occhipinti e Antonino Monteleone si concentreranno sul cosiddetto mascherina gate della Regione Lazio. Secondo quanto riportato dai maggiori organi d’informazione la regione avrebbe acquistato 7 milioni di mascherine che avrebbe pagando in sovrapprezzo e anticipando la somma di denaro ai venditori. Tuttavia i dispositivi medici non sono mai arrivati a destinazione.

Il diritto allo studio

La iena Ismaele La Vardera mostrerà la generosa risposta alla richiesta di aiuto di Daniela Loverde, preside della scuola primaria e secondaria Giovanni Falcone. Per permettere a molti degli studenti della scuola, che si trova nel quartiere Zen di Palermo, di continuare a studiare attraverso la didattica a distanza è stata esposta la necessità di procurare loro computer o tablet. Tante le donazioni che si sono accumulate per rendere possibile lo studio anche agli studenti meno abbienti.

Le spiegazioni sul MES, Meccanismo europeo di stabilità, sono state chieste dalla iena Silvio Schembri alle personalità politiche che, nel bene o nel male, ne hanno parlato.

Seguirà lo scherzo fatto a Luigi Favoloso che sarà vittima di… un taglio di capelli poco riuscito.

