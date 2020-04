Stasera in tv – Fuori Dal Coro, le anticipazioni del 28 aprile

Appuntamento da non perdere questa sera, martedì 28 aprile, con una nuova puntata di Fuori Dal Coro: ecco le anticipazioni di oggi

Ancora un appuntamento imperdibile con una nuova puntata di Fuori Dal Coro in prima serata su Rete 4 oggi, martedì 28 aprile 2020. Il conduttore Mario Giordano intervisterà il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, per comprendere meglio il nuovo Dpcm del governo sulla “Fase 2, in vigore a partire dal prossimo 4 maggio. Durante la puntata si metterà il focus sulla crisi economica che sta investendo l’intero Paese: ci sarà alcune testimonianze di lavoratori e imprenditori del settore della ristorazione. Si metterà a punto così il nuovo sistema che cercherà di essere più produttivo dopo due mesi di inattività per i vari commercianti.

Stasera in tv – Fuori Dal Coro, le curiosità

Infine, si darà spazio all’inchiesta che porterà all’origine del Coronavirus. Si cercherà di capire cos’ha nascosto sul Covid-19 visto che è stato il primo Paese a dover fronteggiare l’epidemia a dicembre. Si parlerà anche di tema molto delicato, come quello della scarcerazione dei boss che vede i magistrati antimafia in rivolta. Appuntamento da non perdere questa sera, martedì 28 aprile, con una nuova puntata di Fuori Dal Coro.