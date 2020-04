Nella commedia Finalmente sposi una coppia napoletana dopo 13 anni di relazione decide di sposarsi: il matrimonio sarà grandioso… come le sue conseguenze!

Finalmente Sposi, film commedia diretto da Lello Arena, è uscito nelle sale cinematografiche nel 2018 e ha incassato 1,1 milioni di euro nelle sole prime 2 settimane di programmazione. La comicità partenopea del duo Arteteca sarà in prima serata su Rai 2 alle ore 21.20. Scopriamo insieme trama, cast e trailer del film di oggi, 28 aprile.

Finalmente Sposi, film commedia con gli Arteteca

Enzo (Enzo Iuppariello) e Monica (Monica Lima) sono una coppia stabile da ormai 13 anni. Dopo una breve esperienza nel mondo televisivo i due sono tornati alla dura realtà, tuttavia non abbastanza. Monica dopo tanti anni insieme, infatti, dà un chiaro aut aut al suo compagno: “O mi sposi o mi sposi“. Enzo, preso dalla sua carriera di allenatore di calcio giovanile non pensava affatto alla cerimonia nuziale, eppure messo di fronte alla scelta seppur con riluttanza non si tira indietro. Le condizioni economiche dei due e le sempre più pressanti richieste di Monica, che desidera il matrimonio regale sognato sin da bambina, sembrano inconciliabili. Il matrimonio perfetto si gonfia sempre più di spese accessorie sino a provocare un indebitamento di entrambi. Per sistemare le cose Enzo e Monica fingono di partire per la luna di miele e si recano invece in Germania. Lì la coppia inizia a cercare lavoro per nel tentativo di ripianare i debiti per poter tornare in Italia.

Cast del film

Enzo Iuppariello

Monica Lima

Sergio Friscia

Ciro Ceruti

Paolo Caiazzo

Nunzia Schiano

Paco De Rosa

Anna Piccolo

Antonio Pantaleo

