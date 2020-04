Raluca Rebedea chi è: età, carriera e vita privata della moglie di Zenga

Conosciamo meglio la storia di Raluca Rebedea: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della terza moglie di Walter Zenga

Raluca Rebedea è la terza moglie di Walter Zenga. I due si sono conosciuti in aereo e tra di loro è nata la scintilla come svelato dallo stesso “Uomo Ragno” in una vecchia intervista: “Avevo 43 anni, allenavo il National Bucarest e dovevo rientrare in Romania dopo aver fatto un salto a casa. Incontrai una ragazza che era sul mio stesso aereo perché aveva perso il volo precedente. Oggi quella ragazza è mia moglie”.

Raluca Rebedea chi è: vita privata della moglie di Zenga

Lo stesso Walter Zenga ha rivelato poi: “Ho sperimentato la solitudine del portiere di calcio, ho tentato avventure diverse, ho fatto anche il postino a C’è posta per te e il venditore di aspirapolveri. Poi ho trovato la mia strada, quella dell’allenatore di calcio, e una donna stupenda, Raluca, che ha illuminato la mia vita e mi ha reso di nuovo padre”. Dalla loro relazione son nate due figli: Samira (2009) e Walter Jr. (2012).