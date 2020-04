Ponte Morandi, Giuseppe Conte: “Genova ci insegna a ripartire insieme”

In diretta dal cantiere del nuovo Ponte di Genova, Giuseppe Conte ha effettuato un discorso celebrativo in occasione della fine dei lavori.

In occasione del giorno in cui i lavori sulla costruzione del nuovo ponte a Genova sul sito in cui sono stati ultimati i lavori di costruzione, Giuseppe Conte si è presentato con abbigliamento da operaio per celebrare la fine dei lavori. Ecco cosa ha detto il premier sull’importanza di questo giorno: “Lo Stato non ha mai abbandonato Genova. Lo abbiamo solennemente detto a poche ore dalla tragedia: ero già qui e abbiamo detto subito che Genova non sarebbe stata lasciata sola. Questa presenza è doverosa ma sono

qui anche con grande piacere perché oggi suturiamo una ferita”.

Quindi ha aggiunto: “La ferita di Genova non potrà essere completamente rimarginata perché ci sono 43 vittime e noi non dimentichiamo. I giudizi di responsabilità che sono nati da quella tragedia non si sono ancora completati e devono completarsi”. e ancora: “Ci impegniamo al massimo perché tragedie del genere non abbiano più a ripetersi”.