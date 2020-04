Olimpiadi di Tokyo, a rischio anche nel 2021: “Potrebbero essere annullate”

Dal Giappone fanno sapere che le Olimpiadi potrebbero essere a rischio anche l’anno prossimo. Nel caso il contagio non venga controllato, verranno annullate.

Nonostante in queste settimane stiamo osservando timidi segnali di miglioramento della situazione sanitaria internazionale, il contagio da Coronavirus è tutt’altro che sconfitto. In Cina, Paese che per primo ha lottato contro la pandemia e che per primo ha riaperto le attività, ieri sono stati registrati 3 nuovi contagi. Questo significa che anche lì bisogna vigilare affinché non si torni nelle condizioni di gennaio.

Leggi anche ->Olimpiadi Tokyo rinvio Coronavirus: le nuove date – VIDEO

D’altronde è stato specificato in più di un’occasione dagli esperti che potrebbe esserci una seconda ondata di contagi e che finché non si avrà un vaccino o un’immunità generale non si potrà dire di aver superato la crisi sanitaria. Della situazione sono consci tutti i Paesi del mondo, motivo per cui è stato imposto un blocco ai voli internazionali almeno per i prossimi mesi. Una decisione che dimostra ancora una volta la gravità della situazione. Il ritorno alla normalità, dunque, è spostato in avanti nel tempo e ci potrebbero volere anche anni.

Leggi anche ->Coronavirus, Brusaferro: “Prima del vaccino difficili contatti”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Olimpiadi di Tokyo a rischio anche nel 2021

Se non si dovesse trovare un vaccino in tempo è probabile che anche le grandi competizioni sportive internazionali possano subirne le conseguenze. Lo ha spiegato con lucida chiarezza il presidente del comitato organizzatore delle Olimpiadi a Tokyo, Yoshiro Mori. In un’intervista concessa al quotidiano nipponico ‘Nikkan sports’, questo ha infatti dichiarato: “Se la pandemia non sarà sotto controllo nel 2021, i Giochi (olimpici) saranno annullati”.

La conferma alle parole di Mori è giunta nel corso di una conferenza stampa in cui il presidente dell’associazione medici Yokohama ha dichiarato: “A meno che non venga sviluppato un vaccino efficace, penso sarà difficile disputare le Olimpiadi il prossimo anno. Non sto dicendo in questo momento che non dovrebbero tenersi. L’epidemia non si limita solo al Giappone è un problema mondiale”.