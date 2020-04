Luigi Favoloso, chi è la mamma Loredana Fiorentino: età, foto, vita privata

Loredana Fiorentino è la madre di Luigi Mario Favoloso, ex concorrente del Grande Fratello 15 e ex fidanzato di Nina Moric.

Loredana Fiorentino è entrata a far parte della cronaca dopo che il figlio Luigi Mario Favoloso, ex partecipante del Grande Fratello 15 e ex fidanzato della modella croata Nina Moric è sparito a fine anno. Il ragazzo ha poi ammesso di essersi allontanato volontariamente.

Loredana è nata a Napoli nel 1970, ha studiato ragioneria e ha frequentato l’Università Federico II. Vive a Torre Del Greco ed è stata sposata con il padre dei suoi figli, ma ormai sono divorziati da tempo. A dicembre dello scorso anno è apparsa in televisione, lanciando appelli per la scomparsa del figlio Luigi Mario che, da dicembre 2019, si era allontanato da casa senza far avere più notizie. Ha frequentato i salotti della televisione, come quello di Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso, per smentire delle voci sul suo ragazzo messe in giro dalla ex Nina Moric.

Visualizza questo post su Instagram Black or white… Un post condiviso da Loredana Fiorentino (@loredanafiore) in data: 3 Apr 2020 alle ore 2:28 PDT

La vita privata tenuta lontana dai riflettori

Loredana precedentemente non era mai stata sotto i riflettori, al contrario del figlio. Quest’ultimo si è fatto vivo nei primi mesi del 2020 attraverso una mail sostenendo di stare bene. Sebbene si sia tranquillizzata, la donna ha continuato ad essere ospite in tv. Della sua vita privata non si hanno moltissime notizie, ma si conosce la sua passione per il ballo.

