Luigi Favoloso, chi è il padre Michele: età, foto, lavoro

Michele Favoloso è il papà di Luigi Mario, ex concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Luigi Mario Favoloso, ex gieffino concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello condotta nel 2018 da Barbara d’Urso, è un personaggio molto noto alle cronache del gossip e non solo. Dopo la sua scomparsa di suo figlio, all’inizio del 2020, il papà Michele è stato ospite in diverse trasmissioni televisive. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Michele Favoloso

Michele Favoloso è nato in Campania e vive da moltissimo tempo a Torre Del Greco, dove ha messo su famiglia. Ha studiato ragioneria e poi ha frequentato l’Università degli Studi di Napoli, presso la facoltà di Economia e Commercio. E’ stato sposato con Loredana Fiorentino, dalla quale si è separato una quindicina d’anni fa. Ha due figli, Luigi Mario e Martina.

Michele Favoloso lavora nel settore tessile e ha una pagina Instagram (@favolosocreations), oltre che un profilo Facebook. Per alcuni anni si è trasferito a Parma proprio per motivi professionali, stando a quanto si legge sui social, ma di recente sembrerebbe essere tornato alla terra natale, Torre Del Greco appunto, dove ricopre la posizione di responsabile acquisti per un’azienda tessile.

Già suocero della modella croata Nina Moric, Michele Favoloso è comparso per la prima volta in televisione il 19 gennaio 2020 come ospite di Domenica Live su Canale 5 per parlare del caso riguardante la presunta scomparsa di suo figlio, avvenuta lo scorso fine dicembre e denunciata dalla madre. Michele ha affermato di averlo sentiti prima della sua scomparsa: l’ex gieffino lo aveva avvisato di un viaggio in solitaria per riprendersi dalla relazione interrotta con Nina Moric.

“Me la sono presa – ha confessato nell’occasione papà Michele – perché anch’io sono stato chiamato in causa dalle dichiarazioni di Nina. Sono venuto a conoscenza, della notizia che mio figlio si è allontanato, da mia figlia. La prima cosa che le ho chiesto è se aveva dimenticato il passaporto a casa. Mi disse di no. L’ho visto a Natale. Ho visto mio figlio demoralizzato, ho avuto la sensazione che volesse dirmi qualcosa ma non l’ha fatto. Quando è andato via, quindi, non mi sono preoccupato.”

Quanto alla denuncia della scomparsa da parte della madre, Michele Favoloso ha affermato: “La mamma ha denunciato perché è una mamma, è diverso. La verità è che mia moglie ha denunciato perché non sapeva niente. O magari, sapeva le stesse cose che sapevo io. La madre non era in accordo con lui…”.

