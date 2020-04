Karol Wojtyla: l’attore della fiction e l’incontro col Pontefice – VIDEO

Chi è Piotr Adamczyk, l’attore che interpretò Karol Wojtyla: il grande successo della fiction, l’incontro col Pontefice e tutte le curiosità.

L’attore della miniserie in due puntate Karol – Un uomo diventato Papa, Piotr Adamczyk, nel 2004 ebbe modo di incontrare il Pontefice. Un incontro commovente: come noto, Papa Giovanni Paolo II negli ultimi tempi era molto malato e provato nel fisico.

Il protagonista della fiction sulla vita del padre polacco ricorda quel momento: “Ero ipnotizzato dal suo sguardo, non sapevo che dire”. La miniserie sul Pontefice uscì in tv pochi giorni dopo la sua morte ed ebbe un enorme successo: da qui, l’idea del sequel, ‘Karol – un Papa rimasto uomo’.

Piotr Adamczyk, l’attore che interpretò Karol Wojtyla

Dalla sua prima infanzia Adamczyk ha voluto diventare un attore. Ha frequentato il gruppo teatrale giovanile Machulski a Varsavia. Grazie a una borsa di studio internazionale, è stato in grado di frequentare seminari teatrali internazionali nel Regno Unito e in Germania. Ha continuato la sua educazione alla recitazione frequentando la Theatre Academy di Varsavia. Quindi ha vinto una borsa di studio della Soros Foundation che gli ha permesso di frequentare la British American Drama Academy per un anno.

Dopo essersi diplomato alla Theatre Academy, Adamczyk è stato assunto dal Teatr Współczesny di Varsavia. La sua carriera nell’industria cinematografica è tuttavia cresciuta molto più intensamente. Prima di interpretare il Pontefice, è stato il musicista Chopin. Grande la sua fama anche in Italia, dove è stato diretto anche dalla regista Liliana Cavani.