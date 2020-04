Ilary Blasi, buon compleanno: il messaggio di Francesco Totti – VIDEO

Buon compleanno Ilary Blasi, la conduttrice televisiva festeggia 39 anni in quarantena: il messaggio d’amore di Francesco Totti.

Compleanno in quarantena per Ilary Blasi, che compie 39 anni e festeggia tra le mura domestiche, insieme ai figli e al marito, l’ex capitano della Roma, Francesco Totti.

“Auguri amore mio… Buon compleanno”, scrive Francesco Totti, il quale ha pubblicato su Instagram una tenera foto in compagnia della moglie. La coppia, come noto, ha tre figli Christian, Chanel e Isabel.

A fare da colonna sonora a questo compleanno in quarantena, c’è il brano di Tiziano Ferro ‘Voglio farti un regalo’. I due stanno insieme da quasi 20 anni e lo stesso Totti ha confidato: “Ilary per me è tutto. Mi ha fatto crescere e capire tante cose. E’ il mio braccio sinistro. E poi mi ha dato tre perle”. Qualche giorno fa, ha poi scherzato commentando l’arrivo in casa di un gatto: “L’ammazzerei mia moglie, ha comprato un gatto senza peli. L’ha chiamata Donna Paola. È bollente. La sera dorme dentro al letto, in mezzo alle gambe: è molto affettuosa. Io mi stavo per separare con mia moglie per prendere il gatto: non lo volevo, lei invece lo desiderava a tutti i costi”.